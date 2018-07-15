Президент США Дональд Трамп накануне завтрашней встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки публикует посты в Twitter об ожидаемой критике в свой адрес.

Он отметил, что ждет встречи с президентом России с нетерпением, однако даже если после переговоров ему "отдадут" Москву, найдутся критики, которым и этого покажется мало.

"Направляюсь в Хельсинки (Финляндию) жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра. К сожалению, не имеет значения, насколько успешными станут переговоры, если даже мне отдадут Москву за все прегрешения и зло, которое совершила Россия... спустя годы я встречусь с критикой, что я не был достаточно хорош на саммите, потому что не получил еще и Санкт-Петербург в придачу!", – написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", ранее британский таблоид раскритиковал президента США за позирование в кресле Черчилля.

Напомним также, что Трамп признался Туску, что Украина его меньше интересует, чем возможность понять Россию.