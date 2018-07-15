Сегодня, 15 июля, состоялся невероятный финал ЧМ-2018 на стадионе "Лужники" в России, в котором Франция второй раз стала чемпионом.

В соцсетях делятся яркими фотографиями игры и празднования после нее. Особенно запоминающимися стали реакции президента Франции Эммануэля Макрона, который радовался словно ребенок, крича и высоко поднимая руки вверх.

Также запомнился пивной душ для тренера сборной Франции Дидье Демаша, который ему устроили на радостях во время пресс-конференции игроки.

Президент Франции дэбит вместе с Менди и Погба. Футболисты научили президента своему любимому движению

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Для хорватов ЧМ-2018 окончился также невероятно. Вот, например, Ракитич радостно поздравляет капитана

"Брат, не выразить, насколько я горжусь тобой. Все заслуженно, отметим же это с нашими семьями и всеми хорватами".

Один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств, ирландец Конор Макгрегор также прилетел в Москву на финал чемпионата.

В раздевалке игроки сборной Франции фотографируются с Кубком. Телефоны будут перегружены подобными фотографиями у каждого футболиста сборной.

А тем временем Франция "гуляет".

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

Ранее появилось видео, как фанаты Франции в Москве и Париже радуются победе сборной.

Также "Страна" писала, как в финале ЧМ над Путиным и Макроном раскрыли зонты, а президент Хорватии так и осталась мокнуть.