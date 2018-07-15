В понедельник, 16 июля, в Ужгородском городском райсуде будут судить главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который пьяным сбил насмерть двух женщин. О смерти второй участницы ДТП стало известно сегодня.

Об этом сообщил городской председатель Перечина Иван Погориляк на своей странице в Facebook.

"К сожалению, скончалась и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия..." – написал он в воскресенье вечером.

Фото: facebook.com/pogorilak

Как сообщала "Страна", вечером 13 июля в Закарпатской области нетрезвый глава Перечинской РГА Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee с иностранной регистрацией совершил ДТП, в результате которого одна женщина умерла от полученных травм, а еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

14 июля прокуратура Закарпатской области сообщила Олефиру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

Олефир біл отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении.