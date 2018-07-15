В России на стадионе "Лужники" президент Владимир Путин первым укрылся от проливного дождя во время финала ЧМ-2018.

Так, во время вручения наград начался сильнейший ливень. Охранники поспешили раскрыть зонт над головой Владимира Путина. При этом остальные почетные гости продолжали мокнуть под дождем.

Позже зонт раскрыли над Эмманюэлем Макроном.

Кстати, в записи видно, как Путин жмет руку Домагою Виде и вручает ему медаль.

Как сообщала "Страна", ранее в сети появились неизвестные фото Путина 18-летней давности.

Также "Страна" писала, как балерина Волочкова полностью разделась ради ЧМ-2018 и впервые отказалась от шпагата.