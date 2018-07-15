В России на стадионе "Лужники" во время финала матча сборной Франции с Хорватией пошел проливной дождь, который стал знаковым моментом для президентов, которые выстроились в ряд для церемонии награждения финалистов.

Зрители, наблюдавшие за церемонией вручения медалей отметили знаковый момент в очередности раскрытия спасительных зонтов над головами у президентов.

Так, первым широкий зонт раскрылся над президентом России Владимиром Путиным, который уже начал было волноваться, стирая стекающие капли со лба.

Охрана на вытянутой руке держала большой черный зонт над Путиным, пока дождь не прекратился.

Струи воды с зонта сбегали аккурат на плечо стоящего рядом президента Франции Макрона.

Ему чуть погодя также принесли зонт.

Помимо Макрона зонта изначально не нашлось и для президенту ФИФА Инфантино.

Однако самое удивительное, что очаровательная президент Хорватии Грабар-Китарович была и вовсе проигнорирована и осталась без зонта. Над женщиной никто даже не подумал развернуть зонт, она вся промокла до нитки.

И только спустя 5-8 минут появились еще зонтики над остальными участниками церемонии награждения.

Как сообщала "Страна", в финале ЧМ-2018 забили столько же голов, сколько во всех финалах 21 века вместе взятых.

Напомним также, что в финале ЧМ-2018 французский футболист Мбаппе установил уникальное достижение для футболистов-тинейджеров.