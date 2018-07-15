Победителем ЧМ-2018 стала Франция. В FIFA назвали лучших футболистов Мундиаля.

Капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич назван лучшим игроком чемпионата мира 2018 года по футболу.

Лучшим бомбардиром стал англичанин Харри Кейн, который забил 6 голов (3 – с пенальти).

Лучшим вратарем назвали бельгийца Тибо Куртуа.

Лучшим молодым игроком турнира назвали 19-летнего футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе, который забил 4 гола. Один из голов – в ворота хорватов в победном для Франции финале.

Об этом сообщает "Чемпионат".

"Люди идут на стадион с целью отвлечься от своей жизни на ближайшие 90 минут. Нужно заботиться о них и уважать это стремление. Наша главная миссия – делать так, чтобы зрители не могли усидеть на стуле. А после матча ложились спать с улыбками на лицах. Футбол до сих пор вызывает у меня такую же радость, как и в детстве. И я знаю, что миллионы людей испытывают схожие чувства", – рассказывал Мбаппе в интервью перед финалом.

Огни Франции сегодня горят для Мбаппе Фото: twitter.com/ActualFutbol

Как сообщала "Страна", в финале ЧМ-2018 забили столько же голов, сколько во всех финалах 21 века вместе взятых.

Ранее "Страна" писала, что мяч финала ЧМ-2018 отдадут детям, спасенным из пещеры в Таиланде.