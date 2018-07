В воскресенье окончился месяц праздника футбола и Чемпионат мира-2018 подошел к своему завершению. В финальном матче турнира сборная Франции победила Хорватию – 4:2.

ЧМ в России уже местом своего проведения практически не оставил никого равнодушным в Украине. Кто-то бойкотировал турнир (но надо признаться, по мере приближения к финалу бойкот уменьшался в масштабах), кто-то не пропускал ни одного матча. Но все же турнир запомнился большинству не политикой, а именно качеством футбола и самыми разнообразными спортивными моментами.

"Страна" собрала мнения украинского Facebook-сообщества, которые пользователи написали сразу же, как прозвучал финальный свисток на турнике.

"Россия получила максимум профита. Назло всем"

Большинство написавших признаются: турнир прошел на высоте.

"Кто проиграл? Шатуны, конъюнктурщики и сторонники всяческих бойкотов. А также профильные телеканалы Футбол-1,2, которые во время главного футбольного турнира четырёхлетия никто не смотрел. А футбол был нескучен и прекрасен", - пишет журналист Андрей Блинов.

"Турнир провели шикарно. Придраться не к чему. При всем желании", - пишет Денис Гороховский, расписав обо всех нюансах, которые ему запомнились во время ЧМ-2018.

2. Турнир весьма неожиданный. Гранды ушли к четвертьфиналу почти полным составом. Хорваты красавцы. Но Франция сильнее.



3. Видео для судей – штука правильная, но пока еще не до конца урегулированная, поэтому есть еще над чем работать.



4. ФИФА рано или поздно придет к тому, что нужно вводить «чистое время» как в хоккее и баскетболе. Технически это просто. Но тогда раз и навсегда решится вопрос с затягиванием времени.



5. Россия (страна, а не сборная) получила с чемпионата максимум профита. На зло всем 



6. Личное. Ставки. Я точно не подсчитывал, но вроде турнир для меня оказался убыточным, но совсем чуток. При условии такого количества неожиданных результатов – остаться при своих это успех. Я почти в ноль вышел благодаря групповому этапу и финалу. Но удовольствие колоссальное.



7. Ждем Катар. В непривычный сезон и в неудобное время. Ну и перед ним еще Евро".

"Отличная! Очень и очень достойный финал. Зрелищный, голевой, просто офигенный! Обе команды показали футбол самого лучшего качества. Кайфанула", - написала блогер Екатерина Золотарева.

Политолог Дмитрий Корнейчук пишет, что Путин "планомерно выполняет свою задачу по возвращению легализации России в мировом сообществе после начала событий в Украине": "Следующий шаг будет на встрече с Трампом в Хельсинки. И только в Украине повторяют бред о международной изоляции России. На самом деле в изоляции именно Украина. Поскольку у нас нет международных партнеров. И именно нас разорвали на части..."

"Снимайте розовые очки"

Часть пользователей оказалась откровенно недовольными проведением турнира. В основном, ставился в упрек тот факт, что соревнование проводились в России – стране, которую в Украине официально признали агрессором.

Крайним выразителем негативной точки зрения выступил крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев. Он считает, что чемпионат "был куплен у ФИФА" "для кристаллизации рейха".

"Фюрер вышел сухим из воды, получив карт-бланш на дальнейшую войну в любых формах. Фюрер — победитель, фюрер — под первым номером, фюрер — превыше всех. Хайль! Всё это — заслуга фюрера. Только для него, для укрепления его бесчеловечной власти, для её очеловечивания вовне, для кристаллизации рейха внутри был куплен у ФИФА и проведён в стране-террористе этот чемпионат. Позор всем странам и футболистам, кто принял в этом участие. А все, кто так или иначе его пиарил, восхищался, рукоплескал, — как минимум, поработали на фюрера и русский рейх полезными идиотами. Жму руки всем, кто остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких много. Слава Украине, к черту Мордор в любом его проявлении", - написал Муждабаев.

Отдельная доза негатива досталась Домагою Виде, который пожал руку Путину.

"Вида пожал руку уйлу, снимайте уже ваши розовые очки", - написал блогер Александр Щут.

Роман Мотычак увидел в турнире один плюс – ситуацию вокруг хорватов и их возгласа "Слава Украине!"

"Если не "Слава Украине!", То "Viva la France"", - пишет глава института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Лучший актер – Неймар, лучшая актриса - президент Хорватии"

Но преимущественное большинство пользователей, причем не только из Украины, вообще вывели политику за скобки чемпионата.

"Если бы были видеоповторы в 1986, то Аргентина не стала бы, может быть, чемпионом мира, а СССР Лобановского обыграла бы Бельгию и ещё ХЗ, кто выиграл бы тот чемпионат. Если судья не уверен, то гнать такого судью на фиг. Ну а хорваты все равно красавцы:)" , - рассуждает Сергей Кузин.

"The best of World Cup Film Festival: Лучший актер – Неймар; Лучшая актриса - президент Хорватии (даже если на фотках не она); Лучшая короткометражка - "30 секунд Виды и Вукоевича"; Специальный приз за вклад в искусство – Марадона; Гран-при - "Французский поцелуй", - раздал свои "премии" спортивный журналист Евгений Смертенко.

"Спасибо России за лучший в 21 веке и один из лучших вообще чемпионат мира", - подписал свой пост известный игрок в "Что? Где? Когда?" азербайджанец Роман Оркодашвили:

"Чемпионат, на который не попали четырехкратные итальянцы и всеми любимые голландцы, действующие чемпионы КОНМЕБОЛ чилийцы (в результате очень поучительной истории) и до кучи чемпионы КОНКАКАФ американцы и обладатели Кубка Африки камерунцы.

И все равно. Рекорды по пенальти, по автоголам, самая длинная результативная серия игр, которую нарушили финалисты. Победа их же в результате применения в одном матче VAR и автоматической системы определения гола (Bahramov's eye).

Впервые все команды смогли отличиться как минимум дважды. Удивительно, но наиболее сложно этот результат удалось установить пока ещё действующим чемпионам мира.

Куча мемов, огненных историй и почти без скандалов Французам уже прочат второе чемпионство, но погодите. Тюрам давно завязал с футболом, а французам исторически не везло в России.Спросите у Наполеона. Пиварич!", - резюмировал Оркодашвили.

"Хорваты проиграли сегодня я знаю почему. Потому что тихо кричали Слава Украине! Надо было громче", - иронизирует журналист Ольга Шарий.