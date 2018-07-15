В Печерском районе Киева неизвестные люди открыли стрельбу из пистолета и похитили мужчину прямо на улице. Об этом "Стране" сообщили источники в МВД.

Преступление произошло ночью 15 июля. Киевлянин, анкетные данные которого есть у полиции, после полуночи позвонил на спецлинию 102 и заявил, что "только что на его глазах неизвестные выстрелили несколько раз из пистолета, схватили прохожего на улице Драгомирова возле элитной застройки, принудительно усадили в Lanos серебристого цвета и уехали".

Свидетель сначала подумал, что это какая-то спецоперация правоохранителей по задержанию преступника, но на всякий решил перезвонить в полицию.

В правоохранительном ведомстве он выяснил, что никаких задержаний со стрельбой на Печерске не проводилось в это время.

На место выехала следственно-оперативная группа.

На месте были изъяты несколько стрелянных гильз от пистолета неустановленного образца калибра 9 мм.

Сейчас полиция пытается установить данные похищенного.

Открыто уголовное производство по ст.146 УК Украины (похищение человека).

Также из наших источников в Нацполиции стало известно о введении плана "Перехват", устанавливаются владельцы Lanos. По предварительным данным, похититель был сна авто с крымскими номерами,что усложняет поиски владельца.

В полиции предполагают, что похищение мужчины могло быть связано с бандитскими разборками из-за долгов.

Правоохранители проверяют все заявления за воскресенье о пропаже людей в Киеве, чтобы установить личность похищенного.

Как сообщала "Страна", на Печерске в Киеве у хозяйки отняли собаку бойцовской породы.

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