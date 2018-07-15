Сегодня, 15 июля, Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв соперников из Хорватии со счетом 4:2. "Страна" следила за ходом матча онлайн.

Напомним, в игре ЧМ-2018 впервые в истории финалов забит гол в свои ворота. На 18 минуте в собственные ворота забил хорватский футболист Марио Манджукич. В верховой борьбе после навеса француза Антуана Гризманна Манджукич срезал мяч в свои ворота.

Однако на 28 минуте Иван Перишич сравнял счет 1:1. Он поразил дальний угол ворот с 15 метров.

На 38 минуте после пенальти, назначенного из-за того, что Перишич сыграл рукой, Антуан Гризманн забил мяч забил в ворота хорватов - 2:1.

На 59 минуте Поль Погба увеличил отрыв - 3:1, пробив с дальней дистанции.

На 65 минуте 19-летний Килиан Мбаппе забил еще один гол для Франции - 4:1. Матч влетел в левый угол ворот.

Фанаты Франции в Москве радовались победе сборной.

Также появилось видео стрима из Франции, где новость о победе восприняли не менее громко и радостно.

Как сообщала "Страна", Франция выиграла первый тайм у Хорватии.

Также мы сообщали, что мяч финала ЧМ-2018 отдадут детям, спасенным из пещеры в Таиланде.