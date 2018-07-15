Водитель автомобиля ВАЗ, который вчера сбил коляску с пятимесячным ребенком в Харькове, объяснил, почему выехал на тротуар. Об этом сообщает NewsRoom.

"Мужчину допросили. Он сказал, что перестраивался с одного ряда в другой. Был дождь, асфальт мокрый. Водитель не справился с управлением", - сообщил следователь Игорь Черкашин.

По его словам, 28-летний водитель с момента получения водительского удостоверения в 2009 году не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Он работает автослесарем и хорошо разбирается в машинах.

Напомним, что 14 июля на проспекте Гагарина в Харькове водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил коляску с пятимесячным ребенком. В результате аварии ребенка выбросило на землю, он умер в больнице.

Водителя задержали для избрания меры пресечения. По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье грузовик повалил столб на коляску с ребенком, мальчик погиб.