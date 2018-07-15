Президент США Дональд Трамп советовал премьеру Великобритании Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз, а не вести переговоры по поводу проведения Brexit. Об этом сообщает BBC.

Ранее президент США и сам рассказал журналистам, что дал Мэй "слишком жесткий" совет. Спустя несколько дней Мэй уточнила: "Он сказал мне, что я должна была подать в суд на ЕС, а не вступать в переговоры".

Премьер Великобритании говорит, что рассмеялась в ответ на предложение Трампа.

"Интересно, что президент США потом сказал: "Не уходите от этих переговоров, потому что тогда вы застрянете. Я хочу, чтобы мы могли договориться о лучшем предложении для Великобритании", - процитировала слова Трампа Тереза Мэй.

Сам Дональд Трамп отказался сообщить, какой именно совет он давал Терезе Мэй.

При этом он сказал, что "может быть, она еще примет это предложение, это то, что она могла бы сделать, если захочет".

"Это был очень сильный совет. И я думаю, что он, вероятно, сработал бы", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп находился в Великобритании с официальным визитом, после чего отправился в Хельсинки, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщала "Страна", британский таблоид раскритиковал президента США за позирование в кресле Черчилля.

Напомним также, что Трамп успел дважды оконфузиться перед королевой Британии, когда ей пришлось ждать его кортежа 10 минут и когда он потерял ее из виду во время прохода рядом с гвардейцами.