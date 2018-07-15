Один из мячей, использованных в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции, отправят в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде. Перед этим его подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Международная федерация футбола пригласила подростков и их тренера, которые находились в заточении в пещере несколько дней, на финал ЧМ-2018. Однако школьники не смогли приехать, поскольку находятся в больнице после эвакуации. Тем не менее, ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что дети и их тренер смогут посмотреть финал чемпионата в записи, поскольку из-за разницы во времени во время самой игры они будут спать.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.

Ранее "Страна" сообщала, что историю о чудесном спасении детей из зловещей пещеры в Таиланде покажут в кино.

В воскресенье, 15 июля, сборные Франции и Хорватии вышли на поле в игре за Кубок мира по футболу. Франция обыграла Хорватию и во второй раз за свою историю стала обладателем Кубка мира. Счет матча 4:2.