В воскресенье, 15 июля, глава украинской греко-католической церкви отец Святослав Шевчук заявил, что не собирается участвовать в поместной церкви в случае получения томоса.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Глава УГКЦ отец Святослав заявил, что его церковь не является безразличной к событиям в православной церкви и приветствует стремление достичь автокефалии Украинской поместной православной Церкви. Однако УГКЦ, по словам духовника, имеет собственный путь и не собирается присоединяться к УПЦ, несмотря на поддержку получения томоса.

"Спасибо за ваше заверение, что наша Церковь будет пользоваться всеми правами и не будем принуждаема становиться конфессионально православными, как кое-кто думает. Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосуют за поместную православную Церковь, и спрашивали о том, будут ли нас принуждать к ней переходить? Мы говорим: Нет, не будут!"- сказал Глава УГКЦ.

Как сообщала "Страна", спикер Верховной Рады Андрей Парубий ждет автокефалии уже летом-осенью, а ЕПЦ - до конца года.

Напомним, капелланы-греко-католики призвали вернуть УГКЦ все храмы на Западной Украине.

Также "Страна" писала, что патриарх УГКЦ готов стать донором после смерти.