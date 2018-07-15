Сборные Франции и Хорватии забили в финале ЧМ-2018 на двоих шесть мячей. Это столько же, сколько было забито на чемпионатах мира с 2002 по 2014 год вместе взятых.

Больше мячей в финалах ЧМ забито было лишь однажды - в 1958 году, когда Бразилия победила Швеция со счетом 5:2.

Напомним, "Страна" вела онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

Кроме того, мы дали онлайн-репортаж того, что происходит накануне главного поединка.