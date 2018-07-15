Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в финале ЧМ-2018 с командой Хорватии. Его гол ставим четвертым, забитый его командой.

19-летний футболист стал вторым после Пеле самым молодым игроком, забивавшим на ЧМ. Бразильский нападающий в 17 лет стал автором гола на ЧМ-1958.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

Кроме того, мы ведем онлайн-репортаж того, что происходит накануне главного поединка.