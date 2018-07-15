Балерина Анастасия Волочкова, которая в последнее время все чаще выкладывает свои обнаженные фото в соцсеть, призналась, что будет смотреть финал чемпионата мира по футболу голышом.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, в очередной раз опубликовав эротическое фото.

"Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию", - отметила она.

Впрочем, балерина призналась, что в этой игре фаворитов у неё нет.

К этому снимку Волочкова закрыла возможность пользователей оставлять комментарии.

Фото: volochkova_art/Instagram

На фото у балерины сбиты пальцы ног. Впрочем, она не раз признавалась, что ее труд подразумевает проблемы со здоровьем.

Напомним, в "Лужниках" сегодня, 15 июля, встречаются сборные Франции и Хорватии. Они сражаются за титул чемпиона мира.

Как сообщала "Страна", сборная России дошла до четвертьфинала. Однако в серии пенальти уступила хорватам.