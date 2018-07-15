Во время финального матча чемпионата мира по футболу на поле выбежали четыре человека. поединок пришлось прервать, а стюардам - спасать ситуацию, буквально скручивая этих людей.

Как оказалось, хулиганами оказались участники группыPussy Riot. Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру».

В своем фейсбуке группа сообщила, что этой акцией требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.

Напомним, в конце зимы Pussy Riot в полном составе попали в базу Миротворца из-за поездки в Крым.

18 апреля суд приговорил к общественным работам активистку Pussy Riot, поддержавшую Telegram.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.