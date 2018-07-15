В Одессе разыскивают родственников 16-летней девушки, которая попала 16 мая под грузовик на трассе Одесса - Киев.

Как сообщили корреспонденту "Страны", пострадавшая находится в реанимации одесской поликлиники в коме.

Полицейские обращаются ко всем, кто сможет опознать девушку.

Как сообщили в полиции, девушка предположительно попала в ДТП недалеко от села Нерубайское. На вид ей 22-25 лет, ее рост 170-175 см. Это стройная девушка с темными длинными волосами. Она была одета в штаны темного цвета со светлым принтом, розовые кроссовки, белую футболку и фиолетовую кофту.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", под колесами Subaru в Киеве погиб мужчина, который попробовал перебежать шесть полос дороги.

Напомним также, что на Черниговщине фура сбила велосипедистку и рухнула с моста в реку.

Также "Страна" публиковала фото с места ДТП под Одессой, где погибла маленькая девочка.