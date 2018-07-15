В Туркмении запретили продажу алкогольных напитков после случаев отравления суррогатной продукцией. Об этом сообщает "Радио Азатлык".

Правоохранители провели рейды по конфискации спиртного из частных магазинов.

По словам собеседника радио, во вторник 10 июля на одном из крупных столичных рынков "Мир" из частных магазинов безо всякой документации начали изымать всю алкогольную продукцию.

Рабочие погрузили конфискованный товар в машины, а бизнесменов просили явиться на следующий день в полицейский департамент, где будет оформлено изъятие алкоголя.

Отмечается, что данные меры последовали в качестве реализации принятой 5 июля "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018–2024 годы". Предположительно, активизация борьбы с продажей алкогольных напитков в стране началась после случаев отравления контрафактной продукцией, в том числе со смертельным исходом.

Как сообщала "Страна", комитет УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также "Страна" писала, что в Запорожье таки ограничили продажу алкоголя по ночам.

Ранее "Страна" также писала, что в Николаеве прикрыли подпольный завод по производству алкоголя.