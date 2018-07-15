В финале «Уимблдона-2018» Новак Джокович в трех сетах обыграл Кевина Андерсона и выиграл четвертый титул в Лондоне. Счет встречи 6:2, 6:2, 7:6. Встреча длилась 2 часа и 20 минут.

31-летний серб, занимающий 21-е место в рейтинге, исполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов. Новак активно выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок, а его оппонент создал 26 виннеров при 32 невынужденных.

Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и четвёртой на Уимблдоне.

Напомним, что в январе Роджер Федерер защитил титул на Australian Open-2018.

В июне Рафаэль Надаль выиграл 11-й "Ролан Гаррос" в карьере.