Украинские туристы снова застряли, пытаясь улететь из Львова в Египет
Сегодня, 15 июля, аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp из Египта во Львов и из Львова в Египет.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов" в Facebook.
"Рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 17:30 (вместо 14:30). Ориентировочное прибытие во Львов - 21:00 (вместо 18:00). Рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейха до 22:30 (вместо 19:30)".
По информации пресс-службы, причина задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса.
"Авиакомпания частично уведомила пассажиров. Будет открыта стойка регистрации для предоставления информации пассажирам, кому не было сообщено ранее о задержке рейса, и по желанию - для регистрации на рейс", - информирует аэропорт "Львов".
Фото: facebook.com/LvivAirport
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