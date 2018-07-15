В решающем матче Чемпионата мира-2018 Франция повела в счете. На 18 минуте Манджукич забил в свои ворота. Чуть позже Иван Перешич сравнял счет. На 38 минуте французы вновь вышли вперед.

Таким образом состоянием на 40 минуту матча счет игры 2:1 в пользу Франции.

На 18 минуте игры Франция получила право на штрафной удар примерно с 30 метров. И Антуан Гризманн, мощно пробив, удачно "попал" в голову Марио Манджукичу. Хорват, пытаясь выбить мяч, на самом деле подправил его в ворота своей же сборной. Этот гол стал первым в истории финалов чемпионатов мира, забитым в свои ворота.

На 28 минуте уже у хорватской команды был штрафной. И после подачи Модрича в штрафной французов возникла сутолока, Перишич выцарапал себе мяч и "от души" приложился по нему, зарядив в дальний угол ворот.

На 38 минуте с пенальти после фола хорватов забил гол Антуан Гризманн.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

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