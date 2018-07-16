В конституцию Кубы планируют внести поправки, официально признающие право на частную собственность.

Об этом сообщает "Медуза".

Поправки, вероятнее всего, будут приняты на заседании Национальной ассамблеи Кубы 22-23 июля.

Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. Она предусматривает полный запрет на частную собственность и занятия бизнесом, однако фактически эти нормы не работают.

На протяжении последних нескольких лет на Кубе проводятся рыночные реформы, чтобы стимулировать слабую экономику, которая строится по плановому принципу и в которой доминирует государство.

В 2011 году в рамках этих реформ жители страны получили право покупать и продавать недвижимость и автомобили. После одобрения поправок Национальной ассамблеей их должно будет поддержать население Кубы на референдуме.

Как сообщала "Страна", на пост главы Кубы впервые после революции был выдвинут не Кастро.

Напомним, новым главой Кубы избран Мигель Диас-Канель.

Также "Страна" писала, что смерть Кастро может стать преградой для отношений США и Кубы.