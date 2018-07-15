В воскресенье, 15 июля, сборные Франции и Хорватии вышли на поле в игре за Кубок мира по футболу. Франция обыграла Хорватию и во второй раз за свою историю стала обладателем Кубка мира. Счет матча 4:2.

Впервые сборная Франции стала чемпионом мира 20 лет назад - в 1998 году. Таким образом главный тренер французской сборной Дидье Дешам стал третьим человеком в истории футбола, который дважды получил Кубок - как игрок сборной, и во второй раз, как тренер.

Ход игры:

На 18-й минуте в собственные ворота забил хорватский футболист Марио Манджукич.

Фото: twitter.com/FifaWorldCup

В верховой борьбе после навеса француза Антуана Гризманна Манджукич срезал мяч в свои ворота.

Однако на 28-й минуте Иван Перишич сравнял счет 1:1.

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Он поразил дальний угол ворот с 15 метров.

На 38-й минуте после пенальти, назначенного из-за того, что Перишич сыграл рукой, Антуан Гризманн забил мяч забил в ворота хорватов - 2:1.

На 59-й минуте Поль Погба увеличил отрыв - 3:1, пробив с дальней дистанции.

На 65-й минуте 19-летний Килиан Мбаппе забил еще один гол для Франции - 4:1. Матч влетел в левый угол ворот.

Фото: twitter.com/FifaWorldCup

Однако хорваты не сдавались и на 69-й минуте Марио Маджукич вывел счет на уровень 4:2. Вратарь Уго Льорис, получив пас от защитника, хотел обойти Манджукича, но тот оказался проворнее и забил в пустые ворота.

Главный арбитр Нестор Питана добавил дополнительные 5 минут. Но за этот период счет не изменился.

Напомним, что "Страна" вела онлайн Франция-Хорватия 15 июля.

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