Субботний выпуск британского таблоида Daily Mirror вышел на первой полосе с оскорбительным заголовком "Трамп, да как ты смеешь?". Смысл заголовка объясняется тут же.

"Вы оскорбляете нашу страну, смущаете нашу королеву, унижаете нашего премьер-министра ... и затем самодовольно позируете в кресле Уинстона Черчилля", - говорится в подводке к статье про визит президента США Дональда Трампа в Лондон и встречу с Елизаветой II в Виндзорском замке.

По мнению лейбористки Рут Смит, Черчилль воплотил лучшее из британского духа во время сражений британцев за победу над фашизмом во время Второй мировой войны. "Учитывая ужасные поступки Трампа и его риторику, он даже не заслуживает взгляда на статую Черчилля, не говоря уже о том, чтобы сидеть в его кресле", - заявила она.

Приблизительно в таком ключе подан материал в газете.

Известно, что Трамп - большой поклонник и последователь идей Уинстона Черчилля. Он также любит пересматривать байопик режиссёра ДжоРайта "Самый темный час" о приходе к власти премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (Гэри Олдмен) и его первых неделях правления на этом посту в разгар Второй мировой войны.

Напомним, Трамп успел дважды оконфузиться перед Ее Высочеством, когда королеве пришлось ждать его кортежа 10 минут и когда он потерял ее из виду во время прохода рядом с гвардейцами .

Фото: mirror.co.uk

Как сообщала "Страна", появилось видео, как в Британии Трампа встретили огромным оскорбительным приветствием.

Также "Страна" писала, как в небо Лондона взлетел шар в виде "малыша Трампа".