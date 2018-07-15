В воскресенье, 15 июля, в ромском поселении в селе Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Местные ромы предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Напомним, что ночью 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на табор, в котором проживали представители ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

Ранее в прокуратуре сообщили, какое наказание грозит напавшим на лагерь ромов под Львовом.

Как сообщала "Страна", координатору националистов "С14" сообщили о подозрении в погроме ромов.

Напомним также, что на Закарпатье зарезали женщину ромской национальности.