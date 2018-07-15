В ромском поселении на Закарпатье сгорел лагерь. Местные жители говорят про поджог
В воскресенье, 15 июля, в ромском поселении в селе Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Местные ромы предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине.
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net
Напомним, что ночью 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на табор, в котором проживали представители ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.
Ранее в прокуратуре сообщили, какое наказание грозит напавшим на лагерь ромов под Львовом.
Как сообщала "Страна", координатору националистов "С14" сообщили о подозрении в погроме ромов.
Напомним также, что на Закарпатье зарезали женщину ромской национальности.