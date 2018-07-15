"Страна" поговорила с москвичкой, которая пришла на финал ЧМ-2018 с украинской символикой.

Она живет в Москве всю жизнь, но сегодня вышла с флагом на щеке, чтобы поддержать Украину. При этом девушка высказалась против бойкота Чемпионата мира, которые некоторые устроили в Украине. "Это может еще больше ухудшить отношения между нашими странами. А в душе мы все равно братья".

Аннексию Крыма девушка назвала "спорным вопросом" и заявила, что люди из Украины и России, несмотря на это, должны чаще общаться между собой: "Не поддерживаю ни ту, ни ту сторону. Главное, как ты относишься к человеку - дружишь, общаешься, любишь".

Также девушка уверена, что РФ должна отпустить политзаключенных, в том числе Олега Сенцова: "Стоит отпустить всех и окончить информационную войну. В Украине показывают, что в России все плохо, в РФ - что в Украине плохо. На самом деле это не так и не так. Пока это прекращать и налаживать отношения".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

Кроме того, мы ведем онлайн-репортаж того, что происходит накануне главного поединка.