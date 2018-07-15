15 июля на стадионе в Москве состоялась решающая игра ЧМ-2018. Кубок мира выиграла сборная Франции. Счет игры 4:2.

На 18-й минуте в собственные ворота забил хорватский футболист Марио Манджукич. В борьбе после навеса француза Антуана Гризманна он срезал мяч. Автогол в пользу Франции.

На 28-й минуте хорват Иван Перишич сравнял счет 1:1. Он поразил дальний угол ворот соперника с 15 метров.

На 38-й минуте после пенальти, назначенного из-за того, что Перишич сыграл рукой, Антуан Гризманн забил мяч в ворота хорватов - 2:1. Он пробил в левый от себя угол, а Субашич прыгнул в правый.

На 59-й минуте Поль Погба увеличил отрыв - 3:1.

На 65-й минуте Килиан Мбаппе забил еще один гол для Франции - 4:1.

Но хорваты не сдавались и на 69-й минуте Марио Маджукич, который забил автогол в первом тайме, вывел счет на уровень 4:2.

В дополнительные пять минут счет не изменился. Обладателем Кубка мира 2018 года стала сборная Франции, во второй раз в своей истории, как и 20 лет назад - в 1998 году.

Напомним, что "Страна" вела онлайн Франция-Хорватия 15-07-2018 в финале ЧМ-2018.

Также мы собрали 25 фактов о Хорватии накануне игры.