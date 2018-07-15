Инвесторы прогнозируют рост цены биткоина до $15 тысяч к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту, несмотря на недавний ее обвал до $6,4 тысяч за единицу.

Об этом сообщает forklog.com.

Бывший вице-президент подразделения по управлению инвестициями Goldman Sachs Кристофер Матта сохраняет уверенность в восходящем тренде биткоина. Впрочем, отметку в 15 тысяч долларов к концу 2018 года для биткоина он считает недостижимой.

Last time Christopher Matta was on, he said he'd bet his mom's money on #bitcoin. We check in on where he stands now. pic.twitter.com/oGy4axlI24 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) 12 июля 2018 г.

Cооснователь Crescent Crypto Asset Management заявил, что инвестировал бы в биткоин даже сбережения своей матери, поскольку соотношение рисков и потенциальной доходности в сравнении с другими активами является крайне привлекательным.

Матта убежден, что даже самый консервативный инвестор обязательно увидит в биткоине хорошую возможность.

"Бычьи (восходящие, - Прим.Ред.) настроения не стихают на протяжении последних шести месяцев. Да, пришли контролирующие органы, но я уверен, что разумное регулирование только пойдет нам на пользу. Если вы долгосрочный инвестор, то отметка в 6 тысяч долларов является рациональной точкой входа", - подчеркнул он.

Он уверен, что число новых покупателей по-прежнему велико.

В свою очередь профессор Гарварда и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф заявил, что цена биткоина скорее всего упадет до 100 долларов в течение ближайшего десятилетия.

Как сообщала "Страна", в Украине накрыли сеть липовых веб-обменников по конвертации криптовалют.

Напомним также, что американские банкиры массово бросают работу, сколотив состояние на криптовалютах.