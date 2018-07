Инвесторы прогнозируют рост цены биткоина до $15 тысяч к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту, несмотря на недавний ее обвал до $6,4 тысяч за единицу.

Об этом сообщает forklog.com.

Бывший вице-президент подразделения по управлению инвестициями Goldman Sachs Кристофер Матта сохраняет уверенность в восходящем тренде биткоина. Впрочем, отметку в 15 тысяч долларов к концу 2018 года для биткоина он считает недостижимой.

Last time Christopher Matta was on, he said he'd bet his mom's money on #bitcoin. We check in on where he stands now. pic.twitter.com/oGy4axlI24