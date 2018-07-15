Объявлены стартовые составы на финальный поединок чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится сегодня на стадионе "Лужники". Франция – Хорватия смотреть онлайн можно с помощью нашего текстового онлайна с фото, видео и комментариями.

Французы выйдут на поле в сильнейшем составе – с Гризманном и Мбаппе в старте. У хорватов с первых минут появятся на поле Вида и Перишич, участие которого до последнего оставалось под вопросом. Динамовец Йосип Пиварич сможет появиться на поле, выйдя на замену.

Франция: Льорис, Павал, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Ареола, Кимпембе, Лемар, Дембеле, Толиссо, Нзонзи, Рами, Фекир, Сидибе, Товен, Менди.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Брозович, Модрич, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.

Запасные: Ливакович, Л. Калинич, Чорлука, Ковачич, Крамарич, Едвай, Брадарич, Чалета-Цар, Бадель, Пьяца, Пиварич.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия.

Кроме того, мы ведем онлайн-репортаж того, что происходит накануне главного поединка.