В субботу, 14 июля, более 100 тысяч человек вышли на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров сепаратистского движения и вернуть домой политиков, которым в Испании грозит уголовное преследование.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров из Мадрида перевели в тюрьму Каталонии. Протестующие требовали от испанских властей их освобождения.

Демонстрацию под лозунгом "Нет тюрьме, нет ссылке, мы любим вас дома" организовали каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций.

Фото: lavanguardia.com

На демонстрации присутствовали и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торре. Он заявил, что движение за независимость "выйдет снова и снова, пока осуждены и изгнанники не вернутся домой".

Напомним, Карлес Пучдемон жалеет, что не объявил независимость Каталонии сразу после референдума.

Как сообщала "Страна", суд немецкой земли отпустил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.