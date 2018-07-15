Ночью 15 июля в Харькове неизвестные разгромили частный приют для бездомных котов и убили животных. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в Facebook.

"Ночью какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было), разгромили дом, порубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте", - написала она в соцсети.

По ее словам, зоозащитники вызвали полицию, однако следственно-оперативная группа всего лишь приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала.

Фото: facebook.com/marinasurkova.kh

Представитель общественной организации Лига помощи животным Зоя Савченко уточнила, что волонтеры еще не знают точного количества убитых животных, так как весь дом перевернут вверх дном и всех убитых и живых животных еще не нашли.

"Утром волонтеров ждала ужасная картина: по дому разбросаны трупы забитых насмерть кошек и котят. У некоторых котят выпущены кишки", - сообщила она в Facebook.

Зоозащитница утверждает, что приют могли разгромить местные подростки, которые накануне были замечены рядом с домом.

Фото: Zoe Savchenko/Facebook

В местной полиции сообщили, что в приюте убили девять котов, решается вопрос об открытии уголовного дела.

"В нежилом доме женщина держала девять котят. Неизвестные лица убили животных", - рассказали в полиции изданию KHARKIV Today.

Напомним, в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее известная телеведущая Ольга Фреймут раздавала живых котят под стенами Рады и дала рекомендации, как построить карьеру.

Как сообщала "Страна", в Киеве искали хозяев котенку, которого шесть дней вытаскивали из колодца теплотрассы.

Напомним также, что в Одессе двое суток спасали кота, который забрался на дерево, и не спасли.