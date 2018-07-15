Российский актер Константин Хабенский, который получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Коллектор" режиссера Алексея Красовского, попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.

Хабенского добавили в рубрику "криминал" 14 июля с формулировкой "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)".

На странице "Миротворца" отмечается, что Хабенский участвовал в фестивале "Алые паруса "Артека", который проходил в июле этого года.

В марте 2014 года Хабенский заявлял, что "поддерживает Украину и осуждает [президента РФ Владимира] Путина".

Скандальный сайт "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта "пособников террористов" и тех, кто попадал в Крым и на Донбасс не через украинские КПП.

Правозащитники критикуют сайт за разглашение персональных данных граждан Украины и иностранцев. Так, незадолго до убийства Олеся Бузины "Миротворец" раскрыл домашний адрес журналиста.

Как сообщала "Страна", актер Гоша Куценко попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.

Также "Страна" писала, что "Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов.