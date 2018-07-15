В Кривом Роге представители "Правого сектора" облили зеленкой и обсыпали мукой депутата облсовета от "Оппозиционного блока" Сергея Баландина. Инцидент произошел 14 июля у бывшего офиса Коммунистической партии. Об этом радикалы сообщили на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, бывшего коммуниста, нынче оппоблоковца Баландина облили зеленкой и обсыпали мукой.

"Впоследствии, правосекторовцы вызвали милицию и заставили их составить протокол и взять показания у присутствующих на этом "шабаше", - отмечают националисты.

Фото: facebook.com/partyrightsector

Также активисты облили краской окно бывшего офиса Компартии, где в это время проходило собрание пенсионеров и жителей района, сообщает криворожский сайт "Первый городской".

Представители "Правого сектора" утверждают, что пришли к стенам общественной организации, где собрались пенсионеры, из-за сообщений о том, что здесь регулярно появляется коммунистическая символика.

Активисты хотели пресечь пропаганду ценностей Советского союза.

Баландин не комментирует инцидент.

На месте происшествия работают патрульные, сотрудники Металлургического отделения полиции, а также правоохранители из Криворожского отдела полиции. Стражи порядка выясняют все детали и мотивы сторон.

Фото: facebook.com/partyrightsector

Фото: 1tv.kr.ua

Фото: facebook.com/partyrightsector

Фото: facebook.com/partyrightsector

Фото: facebook.com/partyrightsector

Как сообщала "Страна", в Винницкой области чиновника облили зеленкой и затолкали в мусорный бак.

Ранее появились фото со скандальной сессии горсовета в Никополе, где стреляли и обливались зеленкой.