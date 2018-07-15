Известный украинский комик и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский опроверг заявления в СМИ, якобы о его поддержке лидера группы "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука и об отказе баллотироваться в президенты.

Об этом артист сообщил в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал свое видеообращение к Вакарчуку.

Он сказал, что его не интересуют истории, связанные с политикой.

"Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее", – сказал Зеленский.

Эти слова были восприняты рядом СМИ как намек на окончательный отказ от участия в выборах президента.

Но в новом видео Зеленский это фактически опроверг, сказав, что удивлен такой интерпретации и сам будет решать куда ему идти, а куда не идти.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский показал Вакарчуку зубы и предложил вместе идти в политику.

Также Зеленский спрогнозировал свою инаугурацию и предсказал конец правления Порошенко.