Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович перед финалом Чемпионата мира 2018 мира обратилась к россиянам. Свое обращение она опубликовала в Facebook.

Глава государства поблагодарила россиян за теплый прием на Мундиале.

"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия", - сказано в сообщении.

Финальный матч Хорватия - Франция пройдет на московском стадионе "Лужники". Начало игры в 18:00.

Ранее "Страна" сообщала, что легендарный футболист сборной Хорватии дал напутствие своей национальной команде.

Также главный тренер сборной Украины признался, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира.