Контрабандисты на границе используют имитаторы следов лося, чтобы незаконно пересекать границу Украины с Польшей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники рассказывают, что таким необычным способом пользуются табачные контрабандисты.

"Во время патрулирования на участке отдела "Новогрузьке" офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, он обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, изобретательный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей", - сказано в сообщении.

Приспособление изъято в установленном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца имитатора следов лося.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.

Также пограничники задержали нелегалов из Ирака, которые прорывались через границу в Польшу.