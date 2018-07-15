В Луганской области спасли горняков, которые застряли в шахте "Тошковская". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Сразу 90 шахтеров подняли на поверхность после часа ночи, когда энергетик электроснабжение шахты "Тошковская".

"Так, 14 июля из-за грозы произошло повреждение на электросетях, из-за чего шахтеры в населенном пункте Тошковка около 6:00 были заблокированы в горной выработке. Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. Их подняли на поверхность", - сказано в сообщении.

Также в процессе ночных работ, в условиях постоянных грозовых дождей, луганские энергетиками было восстановлено электроснабжение для 6,4 тысяч потребителей на Попаснянщини (Крымское, Орехово, Новотошкивка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачев) и 2,3 тысяч потребителей в Северодонецке.

Напомним, авария на шахте "Тошковская" произошла из-за грозы.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада выделила 1,4 миллиарда на погашение долгов по зарплатам шахтеров.