В Кемерово начали сносить злополучный ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом передает "Радио Свобода".

Еще 14 июля строители начали разбирать внешние элементы сооружения, а примерно через неделю планируют пригнать тяжелую технику и начать сносить железобетонные конструкции. На снос всего здания уйдет около двух месяцев.

И.о. губернатора Сергей Цивильов рассказал, что с семьями погибших и пострадавшими было заключено соглашение о ликвидации ТРЦ.

Отметим, что адвокаты обвиняемых и потерпевших заверили, что обе стороны категорически против сноса "Зимней вишни" хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела. Ведь в случае чего нельзя будет провести дополнительные экспертизы, если возникнут вопросы к ранее исследованным обстоятельствам дела.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео сноса ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.

Также в Следственном комитете назвали причину пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".