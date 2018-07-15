В черниговском СИЗО покончил с собой осужденный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии", - сказано в сообщении.

Также в ходе расследования уголовного дела дадут оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за суицида мужчины.

В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что в николаевском СИЗО обвиняемый в убийстве рецидивист зашил себе рот.

Также обвиняемый в расчленении женщины-инспектора одесского СИЗО признал вину.