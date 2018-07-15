Бывший защитник сборной Хорватии и донецкого Шахтёра Дарио Срна дал напутствие своей национальной сборной перед финалом ЧМ-2018.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи. Я горжусь тем, что ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю, чтобы ваш народ и ваша родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до тех пор, пока будем живы. Никто и никогда не делал хорватский народ самым счастливым в мире, а вам это удалось!", - написал он.

Срна отметил, что не смотря на результат матча, Хорватия уже победила.

"Желаю удачи в сегодняшнем матче! И говорю спасибо от имени всех игроков сборной. Мы все пребываем вместе с вами и душой и сердцем как один. Идите своей дорогой и воплощайте общую мечту! Поверьте, вы величайшие и единственные победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!", - добавил спортсмен.

36-летний Дарио Срна - бывший капитан сборной Хорватии. В сборной был основным исполнителем штрафных ударов и пенальти, с которых забил большинство своих голов. За 14 лет он провел 134 матча за сборную, став рекордсменом по этому показателю, забив 22 мяча (четвертый в истории показатель).

Фото: instagram.com/darijosrna

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московских "Лужниках". Начало матча Хорватия - Франция в 18:00.

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