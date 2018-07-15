Президент США Дональд Трамп рассказал о своем нынешнем отношении к Украине. Слова главы Белого дома привел председатель Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24.

По его словам, Трамп не чувствует особого энтузиазма относительно политики Украины.

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине", – подчеркнул Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском не скрывал желания понять, что Россия сделала в Украине.

Он отметил, что Украина сейчас нуждается в поддержке как никогда раньше, особенно в свете возможных глубоких изменений американской политики в отношении нее.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе Украину.

Также в Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным.