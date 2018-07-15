Среди россиян провели опрос, который показал, за кого в России будут болеть в финале Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос показал, что в предстоящем матче более трети опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, в то время, как 31% россиян - за команду Франции.

При этом, по мнению 41% опрошенных, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия.

Отметим, что финал ЧМ-2018 состоится 15 июля в 18:00 на московском стадионе "Лужники".

Ранее "Страна" сообщала, что Бельгия обыграла Англию в матче за третье место на ЧМ-2018.

Также в Хорватии министры пришли на работу в футболках национальной сборной.