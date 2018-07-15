Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, за кого он будет болеть в финале чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает "Команда №1".

Шевченко отметил, что в матче Хорватия-Франция, он на стороне хорватов.

"Мне хорваты всегда импонировали. Там выступало много моих друзей. В финале чемпионата мира я буду болеть за сборную Хорватии. У хорватов очень сбалансированный коллектив - компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а атакуют тоже большими силами. Сейчас у сборной Хорватии все хорошо сложилось", - рассказал он.

Тренер национальной сборной добавил, что у Хорватии собраны в команду футболисты, которые очень грамотно играют.

"Там собраны игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, и их организм привык к определённым нагрузкам. Хорваты конкурируют с лучшими футболистами мира, выигрывают эту конкуренцию. Они давно адаптированы к такому соревновательному ритму и такому напряжению. Но в финале они сыграют с Францией - очень хорошей командой, и это будет захватывающий поединок", - подчеркнул Шевченко.

Матч Франция - Хорватия состоится 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00.

Ранее "Страна" сообщала о 25 фактов о Хорватии, сборная которой будет играть в финале Мундиаля.