На Киев надвигается гроза
В воскресенье, 15 июля, Киев накроет грозовой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Синоптики отмечают, что температура днем будет +23+25. Ночью температура опустится до +14+16.
В целом, по прогнозу будет переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, по сообщениям синоптиков, 15 июля, в Украине ожидается прохладная погода с дождями.
Метеорологи отмечают, что хоть ливни зальют почти всю территорию страны, но они не будут продолжительными и солнечная погода ожидается в южных регионах.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине.
Также синоптик рассказала, где на выходных в Украине ждать дождей с грозами.
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