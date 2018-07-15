В воскресенье, 15 июля, Киев накроет грозовой дождь. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что температура днем будет +23+25. Ночью температура опустится до +14+16.

В целом, по прогнозу будет переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, по сообщениям синоптиков, 15 июля, в Украине ожидается прохладная погода с дождями.

Метеорологи отмечают, что хоть ливни зальют почти всю территорию страны, но они не будут продолжительными и солнечная погода ожидается в южных регионах.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики предупредили о грозовых дождях на выходные в Украине.

Также синоптик рассказала, где на выходных в Украине ждать дождей с грозами.