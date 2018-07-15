Украина занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в ЕС, обгоняя страны Африки и Латинской Америки. Об этом сказано в говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Доклад называется "Причастные к коррупции. Как компании-миллиардеры и правительства ЕС не справляются с проблемами украинских лесов".

Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

"Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса", - сказано в исследовании.

По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.

Исследование 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины, выполненное по заказу Earthsight, показало, что от 67 до 78% рубок являются неоправданными и, следовательно, незаконными.

Если этот результат экстраполировать на национальный уровень, получается, что незаконная санитарная вырубка составляет на данный момент 38-44% от общего производства и экспорта леса.

По данным Earthsight, даже если лесохозяйственные предприятия продают древесину не напрямую, а в соответствии с законом на аукционах, те часто проходят непрозрачно, и большая часть продукции в результате попадает на "теневые" лесопилки, которых, по оценкам исследователей, в Украине уже более 12 тысяч.

Там из "санитарного" леса производят пиломатериалы на экспорт, и в таком количестве, что, по данным исследования, экспорт пиломатериалов превышает их легальное производство в стране на 75%.



При этом в Евросоюзе с 2013 г. действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, - EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки "с должной осмотрительностью" для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Союза.

Однако исследование Earthsight показывает, что этот закон не работает, и древесина незаконного происхождения систематически попадает на рынки ЕС, причем среди покупателей этой древесины три крупнейших производителя деревянных панелей в мире, крупнейшая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада продлила запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах Карпат.

Также депутатам предложили полностью запретить вырубку лесов на склонах Карпат.