14 июля под Одессой в дорожно-транспортном происшествии погиб ребенок. Об этом передает "УНН".

Сообщается, авария произошла около 13:00 на 452-м км автодороги Киев-Одесса, где столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковое авто Citroen.

"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Отметим, что в ДТП погибла девочка 2014 рождения.

Причина столкновения автомобилей будет установлена ​​в ходе следствия.

Фото: unn.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Хмельницком в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.

Также суд арестовал виновницу ДТП, в котором погиб украинский мотогонщик на велосипеде.