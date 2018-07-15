Появились фото с места ДТП под Одессой, где погибла маленькая девочка
14 июля под Одессой в дорожно-транспортном происшествии погиб ребенок. Об этом передает "УНН".
Сообщается, авария произошла около 13:00 на 452-м км автодороги Киев-Одесса, где столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковое авто Citroen.
"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Отметим, что в ДТП погибла девочка 2014 рождения.
Причина столкновения автомобилей будет установлена в ходе следствия.
Фото: unn.com.ua
Ранее "Страна" сообщала, что под Хмельницком в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.
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