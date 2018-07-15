На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета
В Донецкой области произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
В результате взрыва пострадали двое жителей Краматорска. Пострадавшими являются 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница.
"Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03:00. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы", - сказано в сообщении.
Потерпевших доставили в больницу, их состояние не уточняется.
Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
Ранее "Страна" сообщала, что на Луганщине у мужчины на железнодорожном вокзале изъяли взрывчатку.
Также в Ужгороде прощались с погибшими при взрыве миномета на Ровенском полигоне.