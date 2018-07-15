В Донецкой области произошел взрыв на базе отдыха в Лиманском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В результате взрыва пострадали двое жителей Краматорска. Пострадавшими являются 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница.

"Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03:00. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы", - сказано в сообщении.

Потерпевших доставили в больницу, их состояние не уточняется.

Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

Ранее "Страна" сообщала, что на Луганщине у мужчины на железнодорожном вокзале изъяли взрывчатку.

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