Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, чья команда возвращается после сборов в Австрии, пожелал удачи в финальном матче чемпионата мира по футболу своему подопечному Йосипу Пиваричу, который выступает в сборной Хорватии.

"В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде, а также всем хорватам выиграть чемпионат мира. После Мундиаля он получит 10-12 дней отдыха, а потом ждем его в Киеве", - заявил Александр Хацкевич в интервью официальному сайту клуба.

29-летний защитник столичного клуба Йосип Пиварич вышел пока лишь в одном матче чемпионата мира по футболу в России, проведя 90 минут в поединке группового турнира с Исландией.

В матчах группового турнира с Аргентиной и Нигерией футболист остался на лавке в качестве неиспользованной замены. В трех поединках плей-офф, два из которых завершились дополнительным временем и серией пенальти, он выходил вместо Ивана Стринича.

Скорее всего именно Пиварич сыграет с первых минут финального матча против команды Франции, потому что выход на поле 30-летнего левого защитника Ивана Стринича, который не тренировался 14 июня вместе с командой, все еще под вопросом.

29-летний защитник Домагой Вида, который оскандалился с видео "Слава Украине", выступал в составе столичного клуба пять лет, проведя более сотни матчей, но перешел в "Бешикташ" в начале 2018 года, но нынешний наставник киевлян не раз говорил, что собирается вернуть его обратно.