В воскресенье, 15 июля, в центре Киева произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

ДТП случилось на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской.

"Жесткое ДТП с пострадавшими в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской. Задето в общем четыре автомобиля. Кто-то неудачно повернул налево", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/vlad.life

Напомним, в Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими. Происшествие случилось в на улице Газопроводной. Мотоциклист сбил двоих пешеходов, которые возвращались с кладбища.

Ранее "Страна" сообщала, что под Хмельницком в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.

Также суд арестовал виновницу ДТП, в котором погиб украинский мотогонщик на велосипеде.